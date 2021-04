En 57-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger efter to episoder, hvor han blandt andet har taget kvælertag på sin eks-kæreste. Foto: Katrine Wied

Eks-kæreste tog kvælertag på kvinde

Lejre - 06. april 2021 kl. 13:00 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

To voldsepisoder inden for kort tid resulterer nu i, at en 57-årig mand fra Kirke Hyllinge er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Han blev tirsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Rokilde i en sag om vold og trusler begået mod en 50-årig kvinde, der er hans tidligere kæreste.

Den 57-årige blev anholdt mandag formiddag, hvor kvinden anmeldte at have været udsat for halsgreb af manden.

Den 57-årige har haft var i forvejen sigtet for vold mod kvinden efter en episode den 8. februar, hvor kvinden blev slået i ansigtet og presset med et knæ på halsen.

Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at varetægtsfængslingen sker, fordi der har været to sager inden for kort tid.