Ejendomsmægler: Skab en ny kreditforening

Lejre - 09. maj 2020 kl. 09:06 Af Agnete Vistar

- Bankerne er ligeglade med kunderne, og masser af håbefulde huskøbere får urimelige afslag af kreditforeningerne.

Det siger ejendomsmægler Ege Christiansen, Lejre til DAGBLADET Roskilde. Han fortæller, at siden årsskiftet har ejendomsmæglerfirmaet Ege Christiansen haft 12 hushandler i gang, hvor køberne ikke er blevet godkendt af banker og kreditforeninger. De har fået afslag på lån.

Og det ryster Ege Christiansen, der driver to boligbutikker i Lejre Kommune i henholdsvis Lejre by (Ege Christiansen selv) og Kirke Hyllinge (hans søn Mads Christiansen). Her er et eksempel:

- Bankerne starter allerede med at spørge ind til, hvor længe man arbejder, når man er fyldt 55 år. Falder man med pensionering til 275.000 kroner i indtægt årligt, ja så får man at vide, at man ikke er kreditværdig, fortæller Ege Christiansen.

- En ældre dame, der gerne ville have sit lån i huset omlagt efter mandens død, blev kaldt til banken. Parrets afdragsfrie lån over 10 år udløb, men kreditforeningen ville ikke give hende et nyt lån. Jeg har skrevet flere gange til politikerne om, hvordan folk sidder i saksen. Det går meget værre, end folk tror, fastslår Ege Christiansen.

- Jeg ser gerne, at man skabte en ny kreditforening, som er medlemsejet og som giver alle mulighed for at købe sig et hus og dermed stifte hjem på egen matrikel, siger han.

