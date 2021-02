Se billedserie Oversigt over bygningerne i lokalplanen - de nye bygningskroppe ligger i midten. og Søvej er forskubbet mod vest og tager en bid af det grønne areal ved skolesøen. Lejre Kommunes materiale

Efter stort sværdslag: Søtorvet videre med næste etape

Lejre - 17. februar 2021 kl. 09:16 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

- Jeg har altid sagt, at Hvalsø har mange stemmer.

Det sagde SF's ordfører, Mikael Ralf Larsen tirsdag aften under kommunalbestyrelsens live-streamede debat om den nye lokalplan for Søtorvet, LK 79b, der sætter rammerne for anden etape af butikcentrets udvikling.

Og det har han ret i, for mange af byens projekter samler mange stemmer, og der opstår ofte uenighed. Det gælder ikke mindst i de meget debatterede sager om Søtorvets udvikling. Og uenigheden rækker nu også ind i politikernes rækker.

Lokalplanen blev vedtaget med 16 stemmer - Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og løsgænger Erik Holst stemte for, mens Radikale, Konservative, Socialistisk Folkeparti og Enhedslistens ni politikere stemte for at sætte sagen i bero, indtil der har været holdt et borgermøde.

Modstanden blandt politikerne har sin baggrund i, at der er indløbet 90 høringssvar til lokalplanen, hvoraf de fleste er kritiske eller direkte negative. De kommer fra enkeltpersoner, bylav, menighedsråd, grundejerforeninger, boligforeninger og andre grupperinger, ikke mindst Bedre Hvalsø, som har været drivende i modstanden mod projektet og i stedet har offentliggjort tre forslag til, hvordan man bedre kunne anlægge bymidten.

Hvornår et borgermøde med over 100 deltagere i givet fald skulle kunne holdes, set i lyset af coronaen, havde de fire politiske partier ikke noget svar på.

Med den nye lokalplan i hånden kan investoren Søarkaden ApS nu gå i gang med at udvikle næste etape, der omfatter byggeri af en 1200 kvadratmeter stor dagligvarebutik - som Aldi står på spring for at være i - samt en nord-syd gående bygningslænge til lejligheder, flere butikslejemål og en forskydning af Søvej mod vest af Søvej, ud mod søen. Lokalplanen omfatter også anlæg af flere parkeringspladser.

Line Holm Jacobsen (V), som i mange år har været meget involveret i Bysamarbejdet i Hvalsø, sagde i et passioneret indlæg, at der siden 2014 har været endog meget stor borgerinddragelse i udviklingen af Hvalsø, og at de, der kæmper for at genoverveje bymidtens udvikling, tilsidesætter den omfattende demokratiske proces, der har ført frem til blandt andet lokalplanen. Grupperingen Bedre Hvalsø har end ikke reageret på hendes henvendelse om et møde med en snak om udviklingen af bymidten.

Thomas Bisgaard (R) støttede at sætte lokalplanen i bero og i stedet afholde borgermøde:

Engang var der slaget om Fælleden - det her er Slaget om Søtorvet. Mange vil gerne tage ansvar for, at byen tager sig pænt ud. Jeg synes, man skal tage de mange høringssvar alvorligt, sagde han.

Der har blandt andet været kritik af, at bymidten med lokalplanens rammer bliver for gold, og at det ikke giver mening at lave flere butikslejemål, når der i forvejen står tomme butikker. Det har også været fremhævet, at der ikke er behov for et supermarked mere.

Omvendt fremhæver tilhængerne, at der er behov for flere lejligheder til borgerne, at der er rigeligt behov for et supermarked mere, og at flere butikslejere vil komme til, når det nye supermarked er opført. Endvidere at trafiksikkerheden vil øges med udformningen af den nye plan.