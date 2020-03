Efter hærværk: Flere natteravne efterlyses

- Vi ved det ikke. Vi ved, de er hætteklædte og kommer på knallert. Og det er ikke de unge, vi fra Natteravnene møder, når vi er ude at gå i Hvalsø om aftenen - dem, vi møder, er typisk unge, som er lidt højrøstede og morer sig og hygger. Dem snakker vi med, fortæller Jan Christensen fra Natteravnene i Hvalsø.

- I Natteravne-samarbejdet Roskilde-Hvalsø er vi 110, men reelt er vi kun seks her i Hvalsø, og det er ikke nok. Vi vil meget gerne være flere. Vi planlægger et møde for Natteravne inden længe; vi skal lige finde en dato. Forældre må meget gerne ringe til mig på telefon 4026 3156, hvis de vil være natteravn, siger Jan Christensen.