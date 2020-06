- Vi er i færd med at elektrificere hele vores flåde, siger adm. direktør hos Vestergaard Company, Stefan Vestergaard. Arkivfoto: Bjørn Armbjørn

Efter fyringer i Vestergaard Company: - Jeg håber og tror på fremtiden

Onsdag oplyste Vestergaard Company i Gevninge, at virksomheden afskediger over 60 af medarbejderne. Produktionen af afiser-maskinerne er dog ikke stoppet:

- Vi har en rimeligt stor ordrebeholdning, og vi sender stadig afisere ud i verden. Vi har ikke fået aflyst ordrer, men nok fået udsat nogle ordrer lidt. Men vi har forventninger til, at det bliver nødvendigt at skrue ned i fremtiden. Produktionen af afisere er nok halveret. Sidste år producerede vi cirka 200 afiser-maskiner, forklarer administrerende direktør Stefan Vestergaard til DAGBLADET Roskilde.

- Og der er ingen tvivl om, at hele miljøsituationen er et meget varmt emne i luftffarts-branchen, og vi er i forvejen i gang med initiativer. Der bliver et pres på industrien, når coronakrisen er overstået, siger Stefan Vestergaard.