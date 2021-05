EL har valgt hold til kommunalvalget

Enhedslisten i Lejre har valgt et nyt hold til at indtage kommunalbestyrelsen efter valget i november.

- Liste Ø adskiller sig fra de fleste øvrige partier ved, at vi vil medvirke til at ændre samfundet til et socialistisk demokrati, der er økologisk bæredygtigt. Det kan ikke gennemføres uden bred og demokratisk folkelig deltagelse. Dette progressive perspektiv er vigtigt at holde fast i - også i Lejre Kommune, hedder det i en erklæring fra Enhedslisten.