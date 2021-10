Partiformændene Ivan Mott (EL), Connie B. Jensen (S) og Christian Plank (SF) underskrev en aftale om teknisk valgforbund midt i august på Sonnerupgaard. Nu er EL droppet ud på grund af en forsømmelse. Privatfoto

EL er ude af valgforbund

Lejre - 09. oktober 2021

Selv om Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er indgået i et teknisk valgforbund og har skrevet under på deres fælles aftale, er EL alligevel ikke med.

Årsagen er, at Ivan Mott, EL's spidskandidat, fik afleveret EL's erklæring om valgforbundet med S og SF for sent i mandags på rådhuset i Allerslev.

Ivan Mott er meget ked af det:

- Det er godt nok en brandærgerlig historie, og jeg kan kun bebrejde mig selv, hvad der er sket. Jeg har ikke været opmærksom nok. Jeg har haft for meget om ørerne på det seneste. I min erindring kan jeg ikke huske fra tidligere valgforbund, vi har været med i, at partierne skulle udfylde hver sin blanket og aflevere hver sin erklæring, siger Ivan Mott til Dagbladet.

Han understreger, at han på ingen måde har ønsket, at EL ikke skulle være med i valgforbundet.

Deadline for denne erklæring var mandag den 4. oktober klokken 12. Klokken 13 fik Ivan Mott en opringning fra rådhuset om, at de manglede hans underskrift. Han kom lidt for 16 og underskrev, men har siden fået at vide, at det var for sent.

Bordet binder, deadline skal overholdes, og dette kan ikke ankes. Deadline var den 4. oktober klokken 12.

Ærgerlig S-formand Connie B. Jensen, formand for Socialdemokratiet og medklem af kommunalbestyrelsen, siger til Dagbladet, at det er en super ærgerlig sag:

- Vi regnede med, at det var en formalitet, at vi var i valgforbund. Vi er skuffede. Jeg synes, det er synd for os alle sammen. Vi kan allesammen komme galt afsted, og ingen har gjort det her med vilje. Jeg tror, at de, der har det allerværst lige nu, er Enhedslisten selv - de kan godt have nogle søvnløse nætter nu, siger Connie B. Jensen.

- Jeg håber ikke, det kommer til at betyde stemmespild. De stemmer, som kommer ind ud over et mandat, vil ikke blive samlet op andre steder, tilføjer hun.

Oprørt SF-formand Christian Plank, formand for SF og medlem af kommunalbestyrelsen, er oprørt:

- Det her er noget af det mest amatøragtige, jeg nogen sinde har hørt. Jeg er rystet. Der er to ting, man skal huske at aflevere til tiden: sin partiliste og valgforbunds-erklæringen. Det her går ud over os andre. Et valgforbund samler jo stemmer op. Her vil stemmer gå til spilde, siger Christian Plank.

- Vi er jo afhængige af hinanden. Vi laver alle fejl; det er en del af livet - men det her rammer andre, og det er særdeles beklageligt. Ja det er for dårligt, fastslår Christian Plank.

Ved sidste kommunalvalg fik EL i alt 682 stemmer, nok til et mandat med et mindre overskud af stemmer. Heraf fik spidskandidaten Ivan Mott 212 stemmer. Han er fortrøstningsfuld for, at EL får stemmer nok til et mandat ved det kommende kommunalvalg - mange af de nye tilflyttere i Lejre danner bofællesskaber, og en del af dem er fra det rød-grønne segment.