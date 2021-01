Dyreejere opdager sygdom hurtigere

I forbindelse med, at mange har været sendt hjem fra arbejde og ikke har kunnet komme ud at rejse, har mange familier i stedet valgt at få en kat, en hund eller en hest.

- Vi hører, at alt er udsolgt. Der er venteliste på hundehvalpe og blevet flere problemer med importhunde, som ofte kommer syge til Danmark, fortæller dyrlæge Sally Bock fra Land og By Dyreklinik og oplyser, at klinikken dog ikke har oplevet et voksende arbejdspres.