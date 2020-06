Dronningen klipper snor til kæmpe vikingehal 17. juni

Se billedserie Kongehallen, Sagnlandet Lejre. Foto: Sagnlandet Lejre Foto: Ole Malling

Lejre - 04. juni 2020 kl. 15:07 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den storstilede åbning af Danmarks største vikingehal løber af stablen onsdag den 17. juni, hvor Sagnlandet Lejres protektor, Hendes Majestæt Dronningen, klipper snoren til det gigantiske vikingebyggeri.

Det er en lille flok med behørig afstand, som onsdag den 17. juni indvier og åbner kongehallen for kommende gæster. Til gengæld live-streames arrangementet. Det betyder, at alle kan komme helt tæt på. Også på den officielle del af arrangementet, når Dronningen klipper snoren til den genskabte vikingehal.

Og selvom den virtuelle oplevelse ikke er helt som at være der selv, så giver teknologien ifølge direktøren nogle andre muligheder.

Gennem live-streamingen kan man følge med, når døren slås op til det monumentale genskabte bygningsværk.

Med mere end 1000 tons dansk egetømmer, et utal af komplicerede håndsmedede detaljer hentet direkte fra arkæologiske fund, et mylder af ekstraordinære billedskærerarbejder, og en fyrstelig indretning med alt fra våbengrej, til smykker, senge og langborde er årets nyhed i Sagnlandet Lejre et byggeri og en oplevelse, der i den grad gør Danmarks vikingekonger ære. Også som virtuel oplevelse:

-Havde vi kunnet åbne som planlagt, ville her måske nok være mindre håndsprit og flere mennesker. Til gengæld betyder live-streamingen, at vi har en unik mulighed for at lade alle, som har lyst, følge med, siger direktør for Sagnlandet, Lars Holten og fortæller, at der undervejs vil være live point of view video direkte fra indvielsen. Det betyder, at man via blandt andet Sagnlandet Lejres hjemmeside og facebook kan følge med fra skærm og smartphone.

Og selvom Corona-pandemien både har krævet et datoskift og sat nogle helt andre rammer end først planlagt, bliver det alligevel en storstilet åbning.

- Vi har måtte omstille os. Det skal ikke være nogen hemmelighed, siger en træt men storsmilende Sagnlandsdirektør, der de sidste måneder har haft et fast greb om rorpinden og ført Sagnlandet gennem en af de hårdeste storme i hans mere end 20 år på posten.

- Aktuelt betyder pandemien, at vi som alle andre har måttet vende helt op og ned på planerne. Heldigvis betyder det, at vi i Danmark har pandemien under kontrol og er i gang med en gradvis genåbning. Derfor er vi særdeles glade for, at vi nu kan slå dørene op igen, siger Lars Holten og fortæller om nogle af de mange ændringer og forholdsregler, Sagnlandet Lejre har sat i søen for at sikre en åbning, som både er forsvarlig og samtidig byggeriet og de gamle vikingekonger værdig:

-Det har været noget af en opgave. Noget af det allersværeste har selvfølgelig været at skære i gæstelisten. Både i forhold til at vi jo er sat i verden for at formidle for så mange gæster som muligt, og i forhold til, at der har været så mange utroligt kompetente og engagerede mennesker involveret, i at få gjort drømmen om at genskabe Lejrekongernes imponerende hovedsæde til virkelighed.

Sagnlandet Lejre modtager i forbindelse med indvielsen Amalienborgmedaljen af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Fonden har påskønnet Sagnlandet Lejres genskabelse og formidling af kongehalsprojektet, der sætter fokus på, at området omkring Lejre for over 1000 år siden var et vigtigt centrum for de danske vikinger. Medaljen ledsages af en pris på 300.000 kroner.

Mange fagfolk og eksperter i Sagnlandet Lejre, som gennem flere år har arbejdet på at genskabe den største vikingehal, der nogensinde er fundet i Danmark.

Sammen med nogle af Danmarks dygtigste håndværkere og arkitekter og støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden, har de gjort drømmen til virkelighed.

Den 61 meter lange kongehal er genskabt på baggrund af arkæologiske fund fra Gl. Lejre, der blev udgravet af Roskilde Museum i 2009. Efter planen skulle den have slået dørene op i slutningen af maj ved et storstilet arrangement med over 1000 gæster.

En åbning som den nuværende corona-pandemi situation har gjort umulig.

- Kongehallen er over 650 kvadratmeter stor, og det betyder, at der er god plads til alle henover sommeren. Også med de aktuelle COVID-19 forholdsregler, fortæller Lars Holten:

-Så snart Hallen er indviet, er den åben for alle, der har lyst til at lægge vejen forbi Sagnlandet Lejre, som i dagens anledningen holder åbent helt til kl. 21. Vi kommer til at have personale, som håndterer gæsteflowet, så man bliver lukket ind i grupper på mellem 30 og 50 personer, at der er masser af håndsprit, og at vi har implementeret et helt nyt system med tidsreservationer, så vi kan sikre en dag i Sagnlandet Lejre med gode oplevelser og ingen kø, siger han.

Bygningen er 61 meter lang, og spor fra originalen blev udgravet af arkæologer fra Roskilde Museum i 2009. Projektet er realiseret med støtte fra to store fonde, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden, som har doneret henholdsvis 65 og 11 millioner til projektet.