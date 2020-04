Se billedserie Anna Holm Sørensen på 28 år fra Lejre maler og tegner med en drøm om at få sine kunstværker på et kort i et af verdens største kortspil, Magic The Gathering, der har mere end 35 millioner spillere i verden. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Drømmer om kunst på kortspil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drømmer om kunst på kortspil

Lejre - 17. april 2020 kl. 18:57 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun er født og opvokset i Lejre, har gået på Allerslev Skole, taler finsk godt nok til ikke at skulle bruge en ordbog, og så drømmer hun om at leve af sin kunst.

Mere præcist: At hendes kunst en dag er at finde på et af verdens største kortspil, nemlig Magic The Gathering, der spilles af langt over 35 millioner mennesker på verdensplan.

Det vil være det absolut ypperste. Så har man virkelig nået toppen, føler jeg. Lige siden jeg begyndte at tegne har det været min drøm og mit mål. Nogle af verdens bedste kunstnere er Magic-kunstnere, og det vil jeg gerne være en del af, siger Anna Holm Sørensen.

Hun er 28 år og har lokal grobund i Allerslev, hvor hun har boet langt størstedelen af sit liv. Det gør hun igen her under corona-epidemien, hvor hun har indrettet sine forældres førstesal til sit eget lille atelier til at udfolde sin kunst. En kunstart, der ikke nødvendigvis var skrevet i stjernerne for den unge maler.

- Jeg startede med at udfolde min kunstneriske side indenfor Heavy Metal-miljøet i Roskilde. Først efterfølgende blev jeg grebet af det maleriske. Jeg har altid været god til at tegne og holdt af det, så jeg valgte at gå den vej, fortæller Anna Holm Sørensen.

Anna Holm Sørensen begyndte som 21-årig for alvor at male og tegne. Her gik det nemlig op for hende, at det hun troede, hun var rigtig god til, var hun i virkeligheden ikke.

- Jeg troede, jeg stadig var god til at tegne. Men jeg fik et gevaldigt wakeupcall, da jeg opdagede, at jeg ikke rigtig var god. Jeg var børnegod, men ikke så god, som jeg havde troet. Det skræmte mig så meget, at jeg tænkte, at jeg måtte gøre noget ved det. Så det gjorde jeg ved at tage til Norge og studere hos en af verdens bedste kunstnere, fortæller Anna Holm Sørensen, der gennem kurser og undervisning udviklede sin kunst.

I dag maler og tegner hun hver eneste dag. Det har hun faktisk gjort siden hun fyldte 21 år. Anna Holm Sørensen maler østasiatisk inspirerede stregtegninger og realistiske oliemalerier. Inspirationen har hun blandt andet fundet gennem den finske kultur, hvilket også fik Anna Holm Sørensen til at tage en bachelor i finsk på Københavnsk Universitet.

Den bachelor, og de rejser, som hun også har været på, er med til at inspirere hendes kunst. For det handler ikke bare om at male noget, der er flot.

- Jeg synes, at skal man male kunst i dag, så skal det også handle om noget. Det skal ikke bare se pænt ud, men have en historie eller en mening. Hvad enten jeg maler realistiske oliemalerier eller mine stregtegninger, så betyder hvert eneste strøg eller streg noget, siger Anna Holm Sørensen.

Og mens hun udvikler son kunst og egenskaber indenfor området, så bliver det hele gjort med ét mål for øje.

- Da jeg besluttede mig for at male og tegne, så var det udelukkende med drømmen om en dag at have min kunst på et Magic Card. Den dag, det sker, har jeg nået toppen, slutter Anna Holm Sørensen.