Se billedserie Alle grøntsager dyrkes uden sprøjtemidler og med håndkraft. Foto: Kim Rasmussen

Drømmer om at være hele Hvalsøs køkkenhave

Lejre - 28. april 2020 kl. 19:09 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

37-årige Mathias Aldinger har en ambition. Han ser nemlig gerne, at de grøntsager, som man spiser i Hvalsø, også kommer fra lokalområdet. Derfor har han startet Skovvejens Grøntsager med et mål og en drøm om at blive hele Hvalsøs køkkenhave.

Det lå ellers ikke i kortene, da Mathias flyttede til Hvalsø for omkring to og et halvt år siden. Tre familier flyttede sammen på gården på Skovvej, hvor de begyndte at dyrke grøntsager, så de så vidt muligt var selvforsynende.

- Til tider havde vi lige pludselig rigtig meget i overskud, så vi gav væk til naboer eller solgte lidt ved vejen, så det ikke gik til spilde. Allerede sidste år tænkte jeg, at vi da skulle gøre noget mere ud af det. Der mangler et tilbud, hvor der kan købes lokalt dyrkede grøntsager i Hvalsø, så derfor besluttede vi, at dyrke grøntsager, der skal spises lokalt i Hvalsø, fortæller Mathias Aldinger.

Drivkraften bag projektet er et ønske om at dyrke lokale grøntsager, der sælges og spises lokalt i Hvalsø. Det blev til Skovvejens Grøntsager, der startede i år, hvor det nu bliver muligt at købe sig til friske og lokale grøntsager dyrket i Hvalsø med håndkraft og uden kemiske sprøjtemidler.

Konceptet fungerer indtil videre gennem en Facebook-gruppe for Skovvejens Grøntsager, hvor der hver tirsdag vil blive lagt en høstmelding op. Altså, hvad der forventes at blive høstet to dage senere. Så kan man bestille de grøntsager, som man vil købe, hvorefter Mathias høster dem torsdag morgen, og bringer dem ud i Hvalsø.

- De bliver leveret få timer efter, at de er blevet høstet, så det er så frisk, som det overhovedet er muligt. Jeg har været enormt overvældet over den interesse, der har været for Facebook-gruppen, så jeg håber, at vi kan følge med. Vi har i år 250 kvadratmeter under produktion, så vi kunne prøve hele konceptet af. Ambitionen er, at alle de grøntsager, som der spises i Hvalsø skal være lokalt producerede, når det er muligt, siger Mathias Aldinger.

Indtil videre er Skovvejens Grøntsager et fritidsprojekt. 37-årige Mathias Aldinger har nemlig både fritidsjob og to små børn, men det forhindrer ham ikke i at jagte drømmen.

- Jeg har ikke nogen uddannelse indenfor området, men har altid interesseret mig enormt meget for at arbejde i det fri. Jeg tror hele ideen om en køkkenhave startede, da jeg arbejdede i en institution, der havde en stor køkkenhave, som jeg stod for, siger den 37-årige kandidat i filosofi og pædagogik.

Selvom uddannelsen ligger langt fra køkkenhave og dyrkning af grøntsager, så er der en stor interesse for det. Mathias Aldingers svigerfar er biodynamisk landmand, som han tit har hjulpet, så det er ikke fremmed for Mathias at dyrke jorden.

- Jeg kan jo altid spørge ham, hvis der er et spørgsmål, der brænder sig på. Jeg har et ønske om, at bruge mig selv mere fysisk og få noget luft, så det er absolut intet problem at dyrke den store køkkenhave. Jeg nyder at lave noget andet, hvor jeg samtidig ser frugten af arbejdet hurtigt. Det er det, der driver mig, fortæller Mathias Aldinger, og fortsætter:

- Da vi flyttede til gården, var vi så heldige, at der fulgte en del jord med. Jeg følte mig på en eller anden måde forpligtet til at bruge den jord til noget bæredygtigt. Vi har alle et ansvar for fremtiden, og det er et skidt på vejen, hvis vi kan spise udelukkende lokalt dyrkede grøntsager, når mulighederne er der.