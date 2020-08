Den unge mand fik 60 dages betinget fængsel for besiddelse af narkotika og ulovlige knive. Arkivfoto: Kathrine Wied

Artiklen: Dømt for narko og ulovlige knive

En 21-årig mand fra Lejre Kommune er blevet idømt 60 dages betinget fængsel ved Retten i Roskilde. Det sker efter en sag fra november 2018, hvor den unge mand blev anholdt - sigtet for besiddelse af narkotika og to ulovlige knive.

Den 9. november 2018 ransagede Midt- og Vestsjællands Politi en lejlighed i Lejre Kommune, hvor en anmelder havde meldt at have set våben. Da politiet kom til stedet var der ikke nogen ulovlige våben, men en række lovlige hardball-pistoler.

Derimod fandt politiet narkotika på bordet, hvilket den unge mand, der nu er dømt i sagen, erkendte var hans. Endvidere ransagede politiet både den unge mands bil, hvor der blev fundet over 100 gram hash, flere poser med kokain og 27.650 kroner i handskerummet og midterkonsollen, samt den unge mands adresse, hvor de fandt en ulovlig enhåndsbetjent foldekniv. Der var ligeledes en ulovlig kniv i bilen.

Den unge mand har erkendt at være i besiddelse af knivene, som han ikke vidste var ulovlige. Han har også erkendt at være i besiddelse af 7,92 gram kokain og 1,37 gram hashmix til eget forbrug. Derudover har han erkendt at være i besiddelse af 117,85 gram hash, der delvist skulle sælges videre.