Dømt for drab på sin kone: Græd flere gange under sin forklaring

Under den tidligere retssag i byretten havde den tiltalte ikke ønsket at afgive forklaring, derfor har det ikke været muligt at høre hans version af sagen før nu.

Torsdag den 4. marts fortsatte ankesagen i Østre Landsret mod den i dag 40-årig mand fra Osted, der i byretten er dømt for drab på sin hustru og vold mod sine tre børn, samt for at have flere forskellige våben og dopingmidler.