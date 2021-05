Se billedserie Hans-Ole Hansen med jernalderlandsbyen i Sagnlandet i baggrunden. Foto: Sagnlandet

Dødsfald: Danmark har mistet en stor formidler

Lejre - 05. maj 2021 kl. 06:54 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Mandag udåndede én af Danmarks store, nyskabende kulturhistoriske formidlere, Hans-Ole Hansen, fredfyldt i barndomshjemmet i den gamle præstegård Salum i Allerslev ved Lejre i en alder af 82 år.

Hans-Ole Hansen har på alle måder helt tilbage i 1964 var innovativ og brød nye betydningsfulde veje. Det gjorde han både inden for forskning og formidling i regi af Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter (i dag Sagnlandet Lejre).

Det gælder den særlige forskningsgren, eksperimental-arkæologi, som der i dag undervises i på universitet; samt den særlige aktiverende, inddragende, pædagogiske og børnevenlige publikumsformidling, der i dag er en selvfølge på kulturhistoriske institutioner.

Lars Holten, direktør for Sagnlandet Lejre, skriver i DAGBLADET Roskilde onsdag blandt andet nedenstående i en nekrolog:

»Den 3. maj 2021 gik Hans-Ole Hansen bort, og Danmark har mistet en gudsbenådet og besjælet fortæller og sand pioner inden for eksperimentalarkæologi og levende historieformidling.

Hans-Ole havde den særlige gave at kunne sanse og leve sig ind i historien og gøre den lyslevende, spændende og nærværende for andre gennem ordets magt, håndens kundskab og en ukuelig optimisme. Disse talenter gjorde, at han har sat sig markante og varige spor i dansk historieformidling.

Det kan man forvisse sig om ved besøg i Sagnlandet Lejre, tidligere Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter Lejre. Her fik Hans-Ole i 1964, kun 24 år gammel og knap færdig med sin uddannelse i Materiel Folkekultur (Etnologi) opbygget en kulturhistorisk perle for forsøg med fortiden i et af Danmarks smukkeste sagnomspundne landskaber.«

Blandt andet berettes om, hvordan Hans-Ole Hansen med opbakning fr stærke kulturfolk og frivillige ildsjæle fik opbygget »Jernalderlandsbyen« som eksperimental arkæologisk forsøg over tre år. Et byggeri som både fik stor medieinteresse og tusinder af besøgende.

Allerede i 1967 fik Hans-Ole Hansen etableret skoletjeneste og lejrskoler og en publikumstjeneste. Her fulgte også et åbent, arbejdende potteri og vævestue, hvor dygtige pottemagere og vævere lige siden har genskabt fortidens husgeråd og klædedragter, senest til Nationalmuseets nye permanente vikingeudstilling, der åbner juni 2021.

»Snart kom også Landbohusene til og et stenalderområde. At Hans-Ole skulle få fortællingens nådegave og interesse for vor forhistorie skyldes ikke mindst hans far, forfatteren Martin A. Hansen, der med stor indlevelse skrev sin helt personlige Danmarks historie i bogen Orm og Tyr, båret af tanken om ættens og slægtens arv og viden, der gives videre generation efter generation med forståelse for traditionens betydning og fornyelsens vigtighed«, skriver Lars Holten.