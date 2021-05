Se billedserie Ole Falck ved en bil, som er bygget om, så den kan køre på brænde. fordi der manglede benzin under Anden Verdenskrig. Egholm Museum er blevet udvidet, så der nu er dobbelt så meget plads til de mange genstande, Ole Falck har samlet. Foto: Kenn Thomsen

Dobbelt så meget historie på Egholm Museum

Lejre - 30. maj 2021 kl. 07:59 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

I løbet af vinteren er en helt ny hal blevet bygget ved siden af den eksisterende ved Egholm Museum. De to haller bliver forbundet, og så består museet af 2000 kvadratmeter historie under tag.

- 2012 blev museet indviet. Det har fungeret fint, men er man samler, så er man samler. Det betyder, at vi i 2021 kan invie et dobbelt så stort museum, siger Ole Falck, da han viser rundt.

Den nye bygning er på næsten 1000 kvadratmeter og er dedikeret Anden Verdenskrig og modstandskampen.

- Det er helt beskedent en af de største udstillinger om Anden Verdenskrig, fortæller Ole Falck med stolthed i stemmen.

En del af den nye udstilling er lavet som en gade, hvor de besøgende kan kigge ind i husene og opleve flere forskellige scenarier.

- Det er ikke Korsbæk, men det kunne være Præstø eller en lignende by, fortæller Ole Falck.

I skolestuen er børnene eksempelvis taget hjem, og i stedet er en gruppe voksne i gang med at trykke illegale blade.

Familien Falck har blandt andet brugt meget energi på at finde nogle meget flade brosten, så gaden med husene er hyggelig, men samtidig handicapvenlig.

Begejstringen lyser ud af Ole Falck, da han går videre og peger på et køkken, hvor der ligger maskinpistoler i høkassen.

Udstillingen rummer en del historiske våben, men i det hele taget er mængden af genstande overvældende.

I et hjørne af bygaden er der en politistation, men bag skranken står en mand i HIPO-uniform.

- Min far var leder af Falck stationen i Præstø. Da politiet blev taget i november 1944, tømte han skufferne for stempler og lignende på politistationen og fungerede, som politimester resten af krigen, fortæller Ole Falck.

En meget lang rejse Gaden er slut, men turen går videre til den næste del af hallen, hvor man blandt andet kan opleve et lille stykke jernbane med skinner, som et par modstandsfolk er i gang med at sprænge i stykker.

En af de nyeste ting i udstillingen er en amerikansk Sherman tankvogn.

- Jeg finder den i Australien. Der kom kun tre af disse tanks til Australien i 1942, og det er den ene, siger Ole Falck og fortæller, at ingen skibe ville have den med, fordi det er militærudstyr og derfor underlagt strenge regler.

Det tog lidt tid, inden han fandt et skib, som kunne tage tanken med.

- Så røg min tankvogn til Japan, videre til Honolulu, igennem Panamakanalen, til New York, Baltimore, inden turen endelig gik til Europa, siger Ole Falck og oplyser, at den måtte ikke komme af i Tyskland, så turen gik via England til Sverige og endelig til Egholm.

- Jeg har regnet ud, at den har sejlet 35.000 kilometer for at komme til Egholm, fortæller Ole Falck om den store tank, som nåede frem i februar 2020.

Nu står den ved siden af en russisk tank, som Ole Falck købte for nogle år siden.

Mål om flere gæster I alt står der mere end 150 påklædte mannequindukker i hele museet. Mange af dem har originalt tøj på.

- Jeg er holdt op med at samle, nu må det være nok, siger Ole Falck ikke helt overbevisende.

Rikke Falck har overtaget kommandoen den 1. maj.

- Men min far har stadig vagter, så jeg kan lave rundvisninger, fortæller Rikke Falck.

Op af den nye bygning er der lavet en overdækket terrasse, så gæsterne har et hyggeligt sted, hvor de kan spise deres madpakker.

Antallet af besøgende er steget hvert år siden åbningen af museet. Sidste år kiggede 7000 gæster forbi.

Med udbygningen er målet, at antallet af gæster stiger til 12-15.000 om året.

- Jeg sætter slottet i spil. Vi er i gang med en del udvikling, siger Rikke Falck og fortæller, at de tidligere har haft rundvisninger til slotsruinen, men det bliver formentlig udvidet til også at omfatte det nuværende slot.

Hver ting har en historie Fordi der er nu er mere plads på Egholm Museum, har også den gamle afdeling fået et pust.

- Vi har blandt andet gjort meget ud af jagtafdelingen, fortæller Ole Falck og fortæller, at han selv har skudt en stor del af de udstoppede dyr, der er i udstillingen.

Hans far har også skudt en del af dem, mens få er indkøbt. Det gælder blandt andet havørnen, som ikke er skudt, men fundet død.

Der er mange former for jagt, og det betyder, at der blandt andet både bliver vist lidt om Grønland, og eksempelvis om strandjagt.

I hjørnet kan man kigge ind i et lille hus.

- Det er min far, som står derinde, siger Ole Falck, som også selv er repræsenteret på udstillingen, hvor han sidder i et hus med en flaske whisky.

Udstillingen rummer en masse jagtgeværer. Fælles for dem er, at de er danske.

- Det var meget normalt før i tiden, at hver købstad havde sin egen bøssemager, fortæller Ole Falck og læser op fra geværerne i et montre, hvor der er geværer både fra København, Viborg og Næstved.

Saddams revolver Flere geværer har en særlig historie. Det gælder eksempelvis et gevær, som Kong Christian den 10. fik i gave af De Danske Skytteforeninger.

- Han har formentlig kun skudt 10 skud med den, siger Ole Falck, som har samlet hele livet.

Han fik en luftbøsse af sin far, da han blev 16 år, og den har udstillingsgestand nummer ét. Det blev startsskuddet til hans hobby med at samle på skydevåben og tilbehør til våben.

Ole Falck går videre og viser Saddam Husseins revolver.

- Det ligner en colt, men det er det ikke. Har sikkert haft flere, siger Ole Falck og fortæller, at en amerikanske soldat fandt den i en skuffe under jagten på diktatoren og tog den med.

- Han glemte at aflevere den, ellers var den endt på et amerikansk museum, siger Ole Falck, som senere fik mulighed for at købe den.

- Jeg måtte først fortælle hans historie efter tre-fire år, ellers ville han få ballade, fortæller Ole Falck.

Og netop historien er årsagen til, at Ole Falck i det hele taget har været interesseret i at købe en diktators revolver.

- Min far siger, han samler på genstande, men han samler på historier, siger Rikke Falck.