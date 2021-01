Broen over Langvad Å ved Gøderup er i ringe stand. Der er råd i træet så brodækket hælder, og det kan ikek betale sig at reparere - broen skal skiftes ud. Lejre Kommunes materiale

Disse steder bygges der nye broer

2,1 millioner kroner skal bruges i Lejre til at få udskiftet to broer og renoveret en støttemur. Det har kommunalbestyrelsen besluttet tirsdag aften.

En bro over Bregnetved Å i den lille husgruppe Bregnetved i det sydøstlige Lejre skal udskiftes, og det koster 390.000 kroner. Broen er en skelbro mellem Lejre og Roskilde kommuner, og det er i samråd med Roskilde, at broen nu renoveres.

En stibro over Langvad Å tæt ved Gøderup skal også udskiftes, og det kommer til at koste 230.000 kroner.

Endelig skal støttemuren sydvest for broen på Hovedgaden i Hvalsø renoveres - det kommer til at koste 450.000 kroner.

Derudover sætter politikerne penge af til mindre renoveringer og rådgivning, som måtte blive nødvendig her i 2021 til kommunale broer og bygværker, samt uforudsete udgifter.

Lejre Kommune halter noget efter reparationer på sine broer og bygværker. Gennemsnitskarakteren for alle bygværker, som Lejre Kommune bestyrer, var i 2017 på 2,01 på en karakterskala fra 0 til 5, hvor den laveste karakter er den bedste. For at opnå den optimale tilstand bør karakteren ligge på omkring 1,3 til 1,5.