Digitalt liv på museum er blevet en succes

Det digitale univers har fået masser af liv på Lejre Museum under coronaen, fortæller museumsinspektør Isabella No'omi Fuglø, ROMU.

- Tiden uden gæster har været hård for museerne. - Men hvis man tager ja-hatten på, har det på mange måder været en spændende tid, fortæller museumsinspektør Isabella No'omi Fuglø.

Museet tog nemlig kort før den første corona-nedlukning hul på en omstilling, hvor livestreams, podcasts og videoer skulle udvide Lejre Museums mange historier i et stort, digitalt univers. Meget brugbart, viste det sig, når gæsterne ikke måtte komme på museum.

På Lejre Museums hjemmeside kan man gå på opdagelse i det digitale univers. Hvis man er glad museumsgænger, skal man ikke frygte, at museet post corona bliver helt digitalt. Men det digitale univers kan være med til at gøre oplevelsen større.

- Det er i genstandene, vi har vores ståsted. Jeg kan godt fortælle dig, hvor magisk Odin-figuren er, men det er jo noget helt andet at stå og se den med sine egne øjne. Men måske er det også fedt at have hørt en podcast og set en video om den, inden man kommer ind, siger Isabella No'omi Fuglø.