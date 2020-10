Gården i Kyndeløse nedbrændte totalt. Nu ser det ud til, at en defekt elinstallation i værkstedet var årsagen. Privatfoto

Det ved politiet nu om årsag til storbrand på stråtækt gård

Nu ser det ud til, at politiet har pejlet sig ind på årsagen til den voldsomme brand, der hærgede Stodsholtegård tirsdag eftermiddag og som brændte alle gårdens boliger ned.

Politiet har undersøgt brandstedet, og det viser sig, at ilden er opstået ved et gammelt køleskab i værkstedet ved gården, formentlig på grund af en kortslutning i el-installationen.

Natten til onsdag har der været indsat brandvagter, og efterslukning har fundet sted hele natten. En skorsten og gavlen på en bygning blev væltet, da den var i risiko for at styrte ned.

Afspærring af vejen forbi brandstedet blev derfor opretholdt natten over.

I øvrigt afspærrede færdselspolitiet hele Kyndeløse tirsdag, ikke mindst på grund af mange nysgerrige bilister.

Men det indebar også, at der var bilister, som blev fanget af afspærringen i deres forsøg på at komme til eller fra Kyndeløse og Nordmarken. Flere gør opmærksom på, at der kun er én vej til de steder, og der blev ikke etableret omkørsel.