Den over 60 meter lange vikinge kongehal står klar om et par uger. Foto: Sagnlandet Lejre

Det vælter ind med opbakning til Sagnlandet

Det vælter ind lige nu med donationer og anden støtte til Sagnlandet Lejre. Køb af billetter og årskort, indmeldinger i venneforeningen og støtte via den nystiftede Facebook-gruppe »Støt op om Sagnlandet Lejre« skal forhindre Sagnlandets kollaps.

Og projektet med denne kampagne, der først og fremmest foregår via »Støt op om Sagnlandet Lejre«, har tirsdag formiddag allerede indbragt over 165.000 kroner, efter at Facebooksiden blev løbet i gang lørdag aften. Donationerne er ikke indregnet i dette tal, der konstant vokser.