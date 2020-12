Se billedserie Evan Jensens sidste rejse fra Osted Kirke til et smukt gravsted på kirkegården. Evan Jensen var i 32 år borgmester i gl. Lejre Kommune og to gange formand for KL. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Det sidste farvel til Evan Jensen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det sidste farvel til Evan Jensen

Lejre - 30. december 2020 kl. 18:56 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

På årets næstsidste dag blev Evan Jensen begravet fra Osted Kirke, tæt på den bopæl i byen, hvor han i mange år havde sin base for et rigt politisk virke.

Forrige mandag sov Evan Jensen ind på Holbæk Sygehus, 90 år gammel, og indtil den sidste uge gik han sine daglige ture i området. Jyden fra Himmerland, der var rundet af et husmandsbrug, fik et rigt, langt liv og gjorde en forskel for rigtig mange mennesker.

Med så mange fingeraftryk af afgørende betydning på Lejres udvikling og politikken i Danmark i det hele taget er det klart, at mange er berørt af Evan Jensens død. Evan Jensen viede sit liv til det kommunale selvstyre - i sin tid som formand i to omgange for Kommunernes Landsforening kæmpede han en uforfærdet kamp for kommunernes selvbestemmelse.

Og i 32 år var han borgmester i den tidligere Lejre Kommune.

Som sognepræst Torsten Dam-Jensen sagde i sin tale i kirken, var Evan Jensen et flittigt og hæderligt menneske med stor integritet. Sådan et skudsmål afspejler sig også i de mange mindeord, som er blevet bragt her i avisen.

- I 57 år var han gift med Karen. Som travl politiker var det altafgørende at have et godt bagland. I fik døtrene Lena og Inge, der kan fortælle om en far, der ofte var væk fra hjemmet. Men når han var der, var han altid nærværende og støttende. En kærlig og dejlig far, som gav sig tid til jer. Senere kom der børnebørn til, sagde Torsten Dam-Jensen, der ofte mødte Evan Jensen i Osted de senere år og fik sig en lille passiar:

- Evan Jensen var en stærk personlighed. Bestemt, men fair. En mand, der levede op til sine egne idealer. Vi fik som regel en lille snak sammen i våbenhuset efter gudstjenesten over en kop kaffe, inden han blev for svag. Alle, der mødte Evan, husker hans underspillede jyske lune og humor. Han vil blive husket længe. Mange af os bærer rundt på små erindringsbilleder af ham, fortalte Torsten Dam-Jensen.

I kirken blev højtideligheden indledt med to Grundtvig-salmer - »Den signede dag med fryd vi ser«, og »Er livet alt lifligt herneden«. Efter begravelsestalen blev den livsbekræftende, moderne aftensalme af Johannes Johansen, »Du som har tændt millioner af stjerner« sunget.

Alle tre salmer var valgt af Evan Jensen selv. »Dejlig er jorden«, den smukkeste af alle julesange, var sidste salme i kirken.

Hans datter, Lena Holm Jensen holdt en lille tale ved kisten, hvor hun takkede de mange mennesker i Osted, der hjalp hendes far på gåturene i byen den seneste tid, hvor han var svækket.

Ud over familien med Evan Jensens hustru Karen, døtrene Lena og Inge samt de to børnebørn, Benedikte og Frederik, var også mange af Evan Jensens venner og bekendte fra hans virke gennem mange år mødt op i kirken.

Tidligere borgmester i Lejre, Flemming Jensen og nuværende borgmester Carsten Rasmussen sås i begravelsesfølget, såvel som tidligere kommunaldirektør i Lejre, Anton Petersen og mangeårig formand for teknik- og miljøudvalget, Hans Olsen.

Evan Jensen var i 19 år formand for selskabet bag Dagbladet og Frederiksborg Amts Avis. Blandt gæsterne til begravelsen var formanden for Sjællandske Mediers bestyrelse, Niels Jørgen Hansen, tidligere cheffotograf Hans Jørgen Johansen og chefredaktør Bente Johannessen.