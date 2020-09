Det larmer og banker langs banen om natten

Mange Lejre-borgere langs banen, ikke mindst i Lejre by og Hvalsø, døjer disse nætter med en pokkers masse larm fra banen i nattetimerne.

Larmen kommer først og fremmest fra de over 1200 mastefundamenter, der rammes ned på strækningen fra Roskilde til Holbæk i forbindelse med elektrificeringen af strækningen. Arbejdet gik i gang i begyndelsen af september.

Så det er heldigvis midlertidig støj - men slem nok for dem, det pt. går ud over.

Ud over bankeriet med fundamenterne skal der opsættes over 1000 master og hænges køreledninger op over begge spor på den 35 kilometer lange strækning.