Dette er et eksempel på et hus til to millioner kroner i Lejre Kommune. Foto: Ejendomsmæglerfirmaet Ege

Det kan man få for to millioner i Lejre

Det er ikke helt nemt at finde et hus til to millioner kroner i Lejre Kommune. En ejendomsmægler måtte melde pas, men Ejendomsmæglerfirmaet Ege Bramsnæs kan byde ind med et stort hus i landsbyen Englerup.