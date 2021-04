Det bliver en stor opgave at få lavet et samlet kort over vandrestier og cykelstier i ikke blot Lejre, men også Roskilde og Frederikssund kommuner. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Det behøver ikke at ende på camino Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det behøver ikke at ende på camino

Lejre - 23. april 2021 kl. 14:02 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Et netværk af vandre - og cykelstier vil være endnu mere nødvendigt i hele Fjordlandet!

Det er Lejre Turistforening ikke i tvivl om, og foreningen henviser til, at Camønoen på Møn har dannet skole.

- Det er en succeshistorie, som mange gerne vil kopiere på den ene eller anden måde. Nu findes der en Amarmino (vandrerute på Amager, red.) Begrebet camino er blevet et godt brand; i Vestjylland har man etableret en minicamino, der går fra Sønder Omme til Borris skydeterræn, fortæller formanden for Lejre Turistforening, Hans Jørgen Lych Larsen.

- Vi blev også grebet af feberen og luftede tanken om noget lignende, men dog anderledes, for et par år siden. Vores tanke var at få lavet et kort over alle vandresti og cykelsti muligheder i Lejre Kommune - et »løjpe« kort - som den vandre- og cykelinteresserede kunne bruge til at sammensætte sine egne vandre/cykelønsker, siger formanden.

Han nævner, at der takket være skovene er mange muligheder for varierede turmuligheder, og der er faktisk mange cykelstier langs vejene, så det eneste, der manglede, var det samlede billede, et godt kortmateriale, og dertil skulle så oplyses om, hvor man kunne spise, købe ind, opleve smuk natur og spændende kultur.

- Målet er også at kunne give en vurdering af cykel- og vandreruters kvalitet, så det vil være nemt for familier

med børn for eksempel at finde ture, der passer til dem osv. Det er en spændende opgave, som vil kræve mange ressourcer, hvis det skal lykkes, siger Hans Jørgen Lych Larsen.

- Efter at Destination Fjordlandet er blevet dannet, er vi blevet opfordret af destinationen til at udvide arbejdet med projektet

til også at omfatte de to andre kommuner i området. Det gør arbejdet endnu større. Vi har tænkt at søge om midler fra fonde til opgaven, og vi leder også efter en person, der vil kunne påtage sig opgaven, forklarer han.

Projektet er dog sat på pause, indtil corona situationen letter.

- Desuden skal vi også finde et navn for stikomplekset - det behøver ikke at ende på camino! siger Hans Jørgen Lych Larsen.