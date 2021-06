Antallet af job i Lejre Kommune, opgjort pr. kvartal af Erhvervshus Sjælland. Statistik: Lejre Kommune/Danmarks Statistik

Der skal mere end Corona til for at stoppe jobvæksten

Lejre - 07. juni 2021

Der skal tilsyneladende mere end en pandemi til at knække jobkurven i Lejre Kommune. I hvert fald har kommunen i alle kvartaler af 2020 haft flere job end året før - på trods af coronanedlukningen i marts. Således var der i 2020 flere lønmodtagerjob i Lejre Kommune end året før. Det er en markant større jobvækst end i Region Sjælland, og resten af landet for den sags skyld. Fremgangen er især sket inden for brancherne erhvervsservice, bygge- og anlæg, industri og landbrug. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Lejre Kommune.

På årsbasis var der gennemsnitligt 7353 lønmodtagerjob i kommunen. Det er 1,7 % flere end i 2019, hvor der var 7231 besatte job inden for kommunegrænserne. Den positive tendens har vist sig i alle årets fire kvartaler, og ikke engang nedlukningen i marts 2020 fik antallet af job til at dykke, viser en rapport fra Erhvervshus Sjælland.

I Region Sjælland steg antallet af lønmodtagerjob med 0,2 % fra 2019-20, mens det faldt med 0,7 % på landsplan.

- Den flotte jobvækst er først og fremmest de lokale virksomheders fortjeneste. De har klaret sig imponerende flot gennem krisen. Fra Lejre Kommunes side gør vi, hvad vi kan for at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår med fx hurtig og gratis behandling af erhvervsbyggesager. Dertil kommer, at vi har et godt samarbejde mellem jobcenter og erhvervsliv i forhold til rekruttering her i Lejre Kommune. Men den største ros skal gå til de lokale virksomheder, siger formand for Udvalget for Erhverv og Turisme, Grethe Nørtoft Saabye (K) i pressemeddelelsen.

Gang i servicevirksomheder Fremgangen i antallet af job i Lejre Kommune er især sket indenfor branchen erhvervsservice, der skabte 76 nye job i 2020. Men også bygge- og anlæg, industri og landbrug har haft fremgang.

På den anden side er det ikke overraskende, at branchen kultur og fritid - også i Lejre Kommune - er blevet ramt af coronarestriktionerne. Her er der 44 færre job i 2020.

- Ingen tvivl om, at det har været hårdt at drive virksomhed indenfor kultur- og fritidsområdet i en tid, hvor alle i store perioder er blevet bedt om at holde sig hjemme. Jeg håber, at den hastige tilbagerulning af restriktioner sammen med det nyopståede sommervejr kan hjælpe branchen med at komme på fode igen. Når det er sagt, så er det glædeligt at se, at alle andre brancher har klaret sig flot igennem det seneste år og har skabt jobs af både praktisk og akademisk karakter, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) i pressemeddelelsen.

En af de virksomheder, der er vokset i løbet af 2020, er gazellevirksomheden Bigårdens El og Alarm Teknik, som har hjemme i Kirke Hyllinge. Her var der i januar 2020, altså før Corona, 16 ansatte. Nu er de 25.

- Vi har kunnet se et stigende antal af alarminstallationer, fordi der har været handlet mange huse. Det gælder både helårshuse og sommerhuse. Og så har vi overtaget et nyt område, hvor der er mange erhvervsbygninger, der har haft brug for nye alarmsystemer. Så selv om vi også to gange har været fysisk ramt af corona, så har langt de fleste af mine medarbejdere kunnet køre ud til kunder som normalt - dog selvfølgelig med ekstra fokus på at spritte af, bruge værnemidler, holde afstand og blive hjemme ved de mindste tegn på sygdom, siger Kenn Erling Rasmussen, indehaver af Bigårdens El og Alarm Teknik.