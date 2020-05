Den nye brandchef er fundet

- Jeg har ad flere omgange samarbejdet med de dygtige brandfolk fra stationerne i både Hvalsø og Kirke Hyllinge. Vi har sammen været kaldt ud til større opgaver, og vi har også mødt hinanden, når vi har haft brandvagten på Roskilde Festival. Så jeg glæder mig til at gense kendte ansigter og lære alle de øvrige kolleger at kende. Det er mit klare indtryk, at der er et rigtig godt udgangspunkt for at skabe et virkelig godt og sammenhængende brandvæsen, siger han.