Billedskærer Sanne Seipelt under arbejdet med at udskære Kongehallens detaljerede vikingemønstre i en af de CNC-fræsede dørportaler. Foto: Sagnlandet Lejre

Den mægtige kongehal får nu Snedkerprisen 2020

Københavns Snedkerlaug har valgt at tildele kongehallen i Sagnlandet en af de fornemmeste priser inden for træhåndværk, der findes i Danmark: Snedkerprisen 2020. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Alle, der har lagt vejen forbi, siden Dronning Margrethe kappede den røde snor med et vikingesværd og erklærede kongehallen for åben, har været imponerede.

- Den nye Kongehal i Sagnlandet Lejre er et prisværdigt eksempel på en udøvelse af snedkerhåndværket, der både er teknologisk innovativt og præget af stor respekt for håndværkstraditioner, der strækker sig endnu længere tilbage end Københavns Snedkerlaugs historie - helt tilbage til vikingetiden, siger Mads Raaschou og forklarer, at det netop er kombinationen af det innovative med de gamle håndværksmæssige traditioner og uovertruffen kvalitet, som gør den genskabte vikingehal vinder af prisen.

- At lige præcis folkene bag Snedkerprisen har udvalgt os til en pris for det håndværksmæssige, får os i høj grad til at føle, at vi er lykkes med at slutte en smuk ring mellem fortid og nutid, og mellem tradition og innovation - både når det kommer til materialer, og når det kommer til udførelse, siger Lars Holten.