Degnejorden: Super attraktivt område sendt i udbud

Så er det ultra-attraktive område Degnejorden udbudt til salg til udvikling af et nyt boligområde, lige midt i Lejre by.

Diverse tilbudsgivere er i færd med at nærstudere udbudsmaterialet af det næsten fem hektar store område. Af udbudsmaterialet fremgår det som ventet, at Degnejorden udbydes i to samlede delområder - et vestligt område mod Lavringe Å på 20.600 kvadratmeter, og det store østlige område på lidt over 27.000 kvadratmeter.