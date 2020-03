Det super-attraktive jordstykke på fem hektar, Degnejorden, hvor den nu vedtagne lokalplan gør det muligt at bygge klynger med i alt 95 boliger. Lejre Kommunes materiale

Degnejorden: Politikerne slog gnister

Lejre - 27. marts 2020 kl. 08:45 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er et stort skridt videre taget på vej mod bebyggelsen af Degnejorden midt i Lejre by: Kommunalbestyrelsen har vedtaget den reviderede lokalplan for det kommende projekt. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Degnejorden i Lejre bliver som ventet med 95 boliger og to store parkeringspladser. Lokalplanen muliggør opførslen af en »moderne landsby« med op til 95 boliger og en total bebyggelsesprocent på 22. Boligerne opføres som rækkehuse, dobbelthuse og fritliggende huse i forskellige størrelser, fordelt i de tre klyngetyper; en del af dem i to etager bortset fra i randområderne.

Det slog gnister mellem politikerne under debatten, der blev live-streamet tirsdag aften, for enighed om planen er der ikke. For stemte S, SF, K, R og EL, imod stemte V, DF og løsgænger Erik Holst.

Venstre forsøgte sig med et kompromis om antallet af boliger i lokalplanen for Degnejorden - men den blev vedtaget med flertallets stemmer.

Det store ankepunkt er og bliver antallet af boliger, hvilket Carsten Helles Rasmussen (V) også fremførte gang på gang. Der er for mange af dem, sagde han - og Venstre har endda forsøgt at strække sig med et forslag om maks 82 boliger og en bebyggelsesprocent på 19 i stedet for 22. Men noget kompromis blev ikke nået.

- Jeg synes, det grænser til det arrogante. Vi har været imødekommende, og rigtigt mange ønsker ikke, der skal bygges så mange boliger, sagde han.

Claus Jørgensen (SF), der selv bor tæt på Degnejorden, sagde at han har hørt tilkendegivelser fra mange, der er positive og gerne vil flytte ind i det nye byggeri.

- Borgerne på borgermøderne har været utilfredse, og sådan er det stort set altid til borgermøder - de utilfredse kommer, sagde han.

