Degnejorden: Nej til flere boliger

Lejre - 06. maj 2021 kl. 10:18 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Der bliver ikke åbnet op for flere boliger på Degnejorden end højst de 96, der er mulighed for i lokalplanen for området.

Som ventet var det et enigt økonomiudvalg, der tirsdag aften vedtog ikke at tage imod tilbuddet fra Core Property om 5-15 mindre boliger ekstra på Degnejorden.

Dermed fastholder Lejre Kommune den gældende aftale med investorselskabet om byggeri på Degnejorden.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) forudså, at det ville blive et hurtigt møde i udvalget, idet meldingerne fra partierne lå klar på forhånd. Mødet tog dog ikke to minutter, men lidt længere:

- Det blev stort set kort, for vi skulle lige have vendt baggrunden. Vi har fået en henvendelse - vi takkede for henvendelsen og sagde nej tak, siger borgmesteren.