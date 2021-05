Degnejorden med sin placering midt i Lejre by vil blive overmåde attraktiv. Og nu ser det ud til, at den gældende aftale med Core Property står ved magt - også efter mødet i aften. Foto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Degnejorden: Næppe flere boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Degnejorden: Næppe flere boliger

Lejre - 05. maj 2021 kl. 10:39 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Alt tegner til, at et enigt økonomiudvalg i Lejre Kommune onsdag aften ikke åbner op for flere små boliger på Degnejorden, men fastholder den gældende aftale.

Det er således så godt som sikkert, at der ikke gives dispensation til, at Core Property bygger flere boliger på Degnejorden end de 96, der er mulighed for i lokalplanen.

- Efter min bedste overbevisning, og på baggrund af meldinger hele vejen rundt, ønsker vi i økonomiudvalget ikke at genoptage antallet af boliger på Degnejorden. Jeg tror, det bliver et meget hurtigt møde, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) forud for økonomiudvalgets møde onsdag aften om sagen.

Core Property Management, der har købt Degnejorden, har fulgt debatten i medierne om behovet for mindre boliger til én-indkomstboliger. Og det er på baggrund af den debat, at investoren tilbyder Lejre Kommune at opføre flere mindre boliger på Degnejorden. 5-15 boliger, som ville egne sig til enlige og seniorer.

At kommunen har indhentet et advokatfirmas vurdering af, om den tilbudte ændring i antallet af boliger kan ske inden for de gældende regler for udbuddet af Degnejorden, ser borgmesteren som betimeligt:

- Det ville da være uheldigt, hvis vi tog en beslutning, som ikke var lovlig, siger Carsten Rasmussen.

- Men jeg synes, at det er positivt, at der kommer en investor, som har fulgt den lokale debat, og som på baggrund af den tilbyder at bygge flere små boliger. De registrerer, hvad der er blevet sagt, og tilbyder, at et sådant ønske kan de godt imødekomme, hvis der er interesse for det, siger Carsten Rasmussen og tilføjer:

- De retter henvendelse og er villige til dialog. Men når det så bliver mindre pænt modtaget af nogle, der beskylder investoren for alverdens ting - ja så kan jeg godt være bekymret for, om andre investorer vil være indstillet på at investere, når der er alt det bøvl ude i Lejre, siger han.