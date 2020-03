Her ses en oversigt over lokalplanforslaget for Degnejorden, med cirka 95 boliger. To store parkeringspladser ses sydøst for Gårdklyngerne, og sydøst for Enghusene (som ses til venstre på skitsen). Lejre Kommunes materiale

Degnejorden: En endelig plan tegner sig

Som ventet ser det ud til, at Lejre kommunalbestyrelses flertal står bag den reviderede lokalplan for den kommende udstykning af den meget attraktive Degnejorden midt i Lejre by.

Degnejorden i Lejre bliver med 95 boliger og to store parkeringspladser. Det tegner der sig nu et flertal for - Venstre havde ønsket færre boliger, og indsigelserne peger på endnu færre boliger, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her