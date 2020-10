Tina Mandrup (V) håber, at det snart lykkes at få hjulpet idrætsinstitutionen Myretuen med at finde nye rammer. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Venstre kæmper fortsat for nye rammer til Myretuen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Venstre kæmper fortsat for nye rammer til Myretuen

Lejre - 31. oktober 2020 kl. 19:17 Kontakt redaktionen

Som en del af Venstres fuldt finansierede budgetforslag har vi, højt på prioriteringslisten, nye rammer til idrætsinstitutionen, Myretuen i Gevninge. Det har vi sådan set haft ved de sidste tre budgetforhandlinger. Til trods for at institutionen er nedslidt i en grad, hvor renovering ikke giver mening, er det beklageligvis ikke lykkedes at finde opbakning fra de andre partier til dette.

Det er jeg meget uforstående overfor, da jeg allerede for tre år siden fremlagde et forslag, der ikke bare rummer en løsning for den trængte daginstitution, men en gennemtænkt helhedsløsning der også vil sikre, at vi er på forkant, når der skal boligudbygges yderligere i Gevninge.

Venstres forslag til en helhedsplan omfatter en flytning af idrætsinstitutionen Myretuen til Trællerupskolen og -hallens matrikel samt salg af nuværende grund centralt beliggende i Gevninge ved ældrecentret. Provenuet fra salget skal bidrage til genopførelse af Myretuen, så den egner sig til idræt og bevægelse.

Ligeledes er der et stærkt behov for at få udviklet Trælleruphallen. En lokal arbejdsgruppe omkring skolen og hallen er allerede langt i nogle meget spændende tanker, der vil gavne hele lokalmiljøet. Ikke mindst vil der være en fantastisk synergi i at koble daginstitution, skole/SFO og idrætslivet tættere sammen både i optimering af lokaleanvendelse, men i høj grad også i et kulturelt fællesskab, der inviterer beboere i alle aldre til at være aktive på tværs af alder og aktiviteter.

Mit og Venstres forslag er, at grunden (Myretuens nuværende placering) skal sælges til opførelse af senioregnede boliger, da der, som så mange andre steder i kommunen, er voldsomt mangel på netop den slags boliger.

Så alt i alt en helhedsløsning, der repræsenterer den tilgang, vi i Venstre efterspørger, når vi kritiserer den nuværende flertalsgruppes (S, SF, K, DF og R) manglende strategi for en velgennemtænkt bolig- og byudvikling rundt om i kommunen. Der bygges og bygges, men uden tanke og rettidig handling for øget behov for daginstitutioner, seniorboliger, infrastruktur mv.

Og endelig undrer jeg mig over ikke at kunne skaffe flertal for ovenstående helhedsløsning, når vi som kommune er gået aktivt ind i bevægelses- og idrætsprojektet Bevæg dig for livet. Et netop afholdt temamøde for hele kommunalbestyrelsen om dette emne, hvor der er masser af fine ord og intentioner om aktive borgere, men hvor kommunens eneste idrætsdaginstitution ikke spiller en rolle. Det er svært at forstå! I Venstre vil vi fortsat argumentere og kæmpe for en opgradering af kommunens slidte daginstitutioner - og skoler.

Tina Mandrup

Borgmesterkandidat for Venstre

Medlem af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget i Lejre Kommune