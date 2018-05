Se billedserie Formanden for foreningen Vilde Bier i Danmark, Jørgen Pedersen (i midten) i færd med at instruere lejreborgere i, hvordan man bygger en bi-kasse for vilde bier. Foto: Agnete Vistar

De vilde bier får en håndsrækning

Lejre - 01. maj 2018 kl. 12:25 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

25 naturelskere i Lejre-området går nu i gang med at danne levesteder for vilde bier rundt om i deres haver i Lejre efter instruktion fra formanden for foreningen Vilde Bier i Danmark. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Jørgen Pedersen, formand for foreningen Vilde Bier i Danmark, har netop været på besøg i Hvalsø Kulturhus for at fortælle om og give instruktion i, hvad man kan gøre for at hjælpe de vilde bier i sin have. Netværket Mere Liv i Haven i Lejre havde arrangeret mødet, som Landsforeningen for Praktisk Økologi har finansieret.

Og noget af det, man bedst gør, er at bygge eller arrangere et levested for de vilde bier, som der er registreret 288 arter af i Danmark.

SN-Brød: Ikke at der nødvendigvis er så mange arter tilbage. Mange af dem er truet og måske endda forsvundet. Nogen af dem er kun set én gang og derfor registreret, forklarer Jørgen Pedersen.

- Ingen ved faktisk, om der er 250, eller 210 arter af vilde bier tilbage i Danmark. Området er ikke undersøgt godt nok. I 2009 undersøgte man forekomster af humlebierne, og det viste sig, at 12 arter ud af 29 var truet. De andre arter ved man reelt ikke meget om. Men der er grund til at tro, at antallet af bier er blevet meget mindre, forklarer Jørgen Pedersen til Dagbladet.

