I en hel uge løber, går og cykler Efterskolen Lindenborgs elever og ansatte. Deres bevægelser registreres via en app, og alle kilometerne regnes sammen. Her ses tre voluntører og forstander Anders Ohlsen (i sort) i gang med at løbe »sydpå« - efterskolens eget terræn. Foto: Agnete Vistar

De unge rejser sydpå - måske endda til Marokko

Før nogle får et chok over at den populære efterskole sådan trodser alle corona-restriktioner, skal det hurtigt nævnes, at de vejfarende unge - samt lærere, personale og voluntører på efterskolen - alle rejser virtuelt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her