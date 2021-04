I efteråret 2020 lagde de frivillige cirka 150 tons skjulesten i Truelsbækken for at forbedre forholdene for både ørreder og andre af vandløbets naturlige flora og fauna. Foto: Rune Hylby

De sidste store sten skal i bækken

Lejre - 23. april 2021 kl. 06:49

Lige nu ligger bunker af store sten i området nord for Holbækmotorvejen, ved Tempelkrogen Nord. De er rester fra det projekt, Grusbanden udførte i november sidste år i samarbejde med Tuse Å's Ørredsammenslutning, og som de frivillige ikke blev helt færdige med.

De fik lagt cirka 150 tons skjulesten i Truelsbækken, der er et lille, men meget fint ørredvandløb, der nu løber i et nyt forløb til Tempelkrogen via Elverdamsåen. Men der mangler stadig knapt 100 tons sten at blive lagt ud.

- Når de er lagt i åen, er Truelsbækken bragt op på et niveau, ingen havde turde drømme om for blot et par år siden. Dengang løb den lille bæk adstadigt og lavvandet uden skjul mod Elverdamsåen. Jeg elektrofiskede projektstrækningen sidste sommer inden udlægning af sten og fandt kun en lille bestand af halvårsfisk, der næppe havde overlevet, hvis vi ikke havde restaureret en strækning på 550 meter, fortæller Grusbandens leder, Rune Hylby.

Der blev lagt skjulesten i alle størrelser fra 10-60 cm i diameter. Nu skal det sidste skridt tages, hvilket vil give hele den 7-800 meter lange projektstrækning en god mulighed for at kunne producere et væld af ørred-smolt (små unge ørreder) til glæde for ikke blot ørredbestanden i åen, men også ørredbestanden i Isefjorden, der under disse Corona-tider er »befisket« af tusindvis af lystfiskere.

Man kan være med til at gøre en ndsats, når de sidste sten skal lægges i bækken, som er grænsevandløb mellem Lejre og Holbæk kommuner. Projektet, der ikke kræver mere end et par gode arbejdshandsker og vandtætte støvler, udføres lørdag den 24. april klokken 10.10.

Mødested er Asserholmvej, hvorfra man i samlet flok kører ned i området, idet der ikke normalt er tilladt at køre derned.

Der er dog givet tilladelse af lodsejeren denne dag.

Man kan melde sig til projektet ved at skrive en mail på runehylby@gmail.com, sende en sms på nummer 2536 4280 eller ved at melde sig til via Grusbandens facebook-side.