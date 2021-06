Se billedserie Rasmus Jørgensen (fra venstre), Alice Petersen og Bo Astrup Kristensen er til sammen Fixrs, som vil hjælpe folk med at forlænge levetiden på deres hårde hvidevarer. Foto: Kenn Thomsen

De kommer med hjælp til de hårde hvidevarer

Lejre - 03. juni 2021 kl. 19:44 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Det var egentlig en almindelig hverdagsepisode. En beboer i bofællesskabet Frikøbing i Hvalsø havde en vaskemaskine, som gik i stykker. Vedkommende ringede til en reperatør, som sagde, at det ikke kunne betale sig at lave den.

Men en anden beboer, der er flymekaniker, fandt ud af, at det bare var en dims, som skulle spændes. Nu kører vaskemaskinen videre.

Rasmus Jørgensen, som også bor i Frikøbing, og Bo Astrup Kristensen talte sammen og fandt ud af, at her var lige det, de havde ledt efter som forretningsidé.

- Vi fandt ud af, at vedligeholdelse af hårde hvidevarer kan forlænge levetiden med op til fem år, fortæller Bo Astrup Kristensen, som havde lyst til at lave en virksomhed, der bidrager til den grønne omstilling.

Han er uddannet geograf og har undervist i bæredygtighed og klima i en del år, mens Rasmus Jørgensen er ingeniør.

I 2020 blev der skrottet mere end 600.000 hårde hvidevarer i Danmark. I dag lever de hårde hvidevarer cirka 10 år i gennemsnit. Bliver levetiden forlænget med fem år på grund af bedre vedligeholdelse, vil det betyde, at 150.000 færre maskiner bliver skrottet hvert år. Det vil medføre et nedsat ressourceforbrug. Eksempelvis er der i gennemsnit 24 kilo stål, 22 kilo beton og 12 kilo plastik i en vaskemaskine.

- Mange ved godt, at de skal vedligeholde de hårde hvidevarer, men de får det ikke gjort. Det er en lavthængende frugt, lyder det fra Alice Petersen, som er kommer med i teamet lidt senere og er uddannet journalist.

Efter en idéudvikling på et årstid deltog Rasmus Jørgensen og Bo Astrup Kristensen i et iværksætterforløb i efteråret, og så gik de i gang med firmaet, som har fået navnet Fixrs.

Fixrs vil hjælpe med at få de hårde hvidevarer til at holde længere på to måder.

Den ene er en serviceaftale, hvor Fixrs kommer ud fire gange om året og sørger for vedligeholdelsen.

Derudover er Fixrs i gang med at crowfunde til en abonnementsordning, hvor tilmeldte abonnenter får en sms med jævne mellemrum, hvor der er et link til en web-app. Ved at trykke på linket åbner et program, der ligner en app. Her er der videoguides til vedligeholdelsesopgaven. Det bliver også muligt at chatte med medarbejderne i Fixrs og få gode råd.

- Vi har allerede 44 støtter, som bliver gør-det-selv-abonnenter, fortæller Bo Astrup Kristensen.

Det skal man bruge noget tid på, og så skal man have regelmæssigheden ind i sit system.

Så sigt er det også meningen, at kunderne kan tilmelde sig en ordning, hvor de får tilsendt eksempelvis afkalkningsmidler.

- Jeg oplever en sult efter, hvad kan man selv gøre. Og det er simpelt at gøre, når man har fokus på det. Abonnenterne bliver en del af et vedligeholdelsesfællesskab. På et tidspunkt skal vi også have kåret den ældste og mest vedligeholdte vaskemaskine, siger Alice Petersen og fortæller, at de løbende vil kommunikere ud, hvor mange der er tilmeldt, og hvad de betyder for miljøet, at de antallet af hårde hvidevarer nu holder længere.

Der er forskel på kvaliteten af de hårde hvidevarer. Derfor har Fixrs en samarbejdspartner, så de kan anbefale noget, der er designet til at holde mange år, hvis nogle af deres kunder skal udskifte hårde hvidevarer.