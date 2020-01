Søren Møgelvang Nielsen udgiver i maj bogen »En landsbys bekendelser«, der blandt andet fortæller nyt om det brutale trippelmord i Ejby. Det var her bag ham, at man fandt Niels Jørgensens lig. Foto: Daniel Sennek

Artiklen: De kom for at slå den lille familie ihjel

To mænd beslutter sig for at vandre afsted fra deres lille landsby. Med sig har de et gevær og en halv flaske brændevin. De er på en mission. De skal nå til en gård 10 kilometer væk. På gården bor en familie på tre, som alle skal slås ihjel.

Et brutalt og koldblodigt drab på en mand, hans kone og 12-årige søn ledte til optrevlingen af en røverbande. 41 mennesker blev dømt for 180 forbrydelser i den lille landsby Venslev. Nu kommer der en bog, der fortæller hele historien.

