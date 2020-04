Byggeboomet i Lejre Kommune finder først og fremmest sted i de to stationsbyer, Lejre og Hvalsø. Her er om- og tilbygningen af Allerslev gl. Skole til 28 boliger i fuld gang. Foto: Agnete Vistar

De bygger, bygger og bygger

Lejre - 12. april 2020 kl. 08:33 Af Agnete Vistar

Bygge-aktiviteten i Lejre Kommune er enorm. Over 1000 boliger er på vej eller nybyggede, omend aktiviteterne nogle steder rent fysisk er gået lidt i stå på grund af den hærgende corona-krise. Det skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Byggeaktiviteterne er først og fremmest koncentreret omkring de to stationsbyer Hvalsø og Lejre. Det har til gengæld været svært i mange år at gøre entreprenører og investorer interesserede i at bygge andre steder, omend Kirke Hyllinge har oplevet en stor tilflytning de senere år med de mange nybyggede huse samt almene boliger i Vestervang-området.

Men nu kan der været åbninger at spore her og der andre steder i Lejre. Der er folk med interesse for projekter i flere Lejre-byer nu, fortæller borgmester Carsten Rasmussen (S).

- Der er folk, der gerne vil ombygge to gårde i Sæby til lejligheder; det kan blive et spændende projekt. Og før coronakrisen har der også været henvendelser med interesse for at bygge noget i Gevninge, og boliger ved Ejby Havnevej, siger borgmesteren.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde lørdag.