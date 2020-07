Danmark rundt i den gule kajak

Ganske få havkajakroerne kan bryste sig af at have roet Danmark rundt og dermed være de stolte indehavere af Det Rød-hvide Bånd.

- Det var simpelthen et livsmål for mig at prøve det. Det har altid stået på min bucket-list, siden jeg begyndte med kajak. Jeg ville gerne se hele Danmark fra vandlinjen, og samtidig kunne jeg for alvor prøve mig af i en kajak. Da vi gennemførte de 1.200 kilometer efter 26 dage var det som nummer ni og 10 nogensinde, fortæller Birger Elmedal om sin tur.