Morten Dahlin skød med skarpt mod regeringen og Mette Frederiksen, da han - uden modkandidater - blev valgt som spidskandidat til folketinget for Venstre i Køge-Lejre Kredsen.

Dahlin nu klar som Venstres spidskandidat

Lejre - 07. april 2021 kl. 08:41 Af Jesper Frohm og Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Der blev ikke behov for at tælle stemmer op, da Venstre i Køge-Lejre Kredsen skulle udpege deres kommende spidskandidat til Folketinget tirsdag aften.

Efter at Lars Løkke Rasmussen forlod partiet og dermed også pladsen som spidskandidat i Køge-Lejre Kredsen, har jagten været gået ind på hans efterfølger.

Kredsbestyrelsen pegede på Morten Dahlin, og det var der fuld opbakning til på det noget alternative opstillingsmøde, som var »flyttet ind« i en dagligstue i Bjæverskov. Mødet blev holdt over Teams, hvor de 394 kredsmedlemmer havde mulighed for at kigge og lytte med hjemmefra.

Uden modkandidater blev 31-årige Morten Dahlin valgt - efter at han havde holdt en tale, hvor der ikke blev lagt fingre imellem i kritikken af den nuværende regering og ikke mindst dens håndtering af coronakrisen.

Morten Dahlin udtalte efter valget, at han er utrolig stolt over at blive valgt som Lejre og Køge-vælgernes repræsentant, og at han glæder sig meget til arbejdet. For der ligger en stor opgave og venter:

- Danmark skal genåbnes. Og gerne hurtigere, end det vi ser nu. Vi har rum til det, så lad os komme igang. Væksten skal op i gear. For uden vækst er der ingen velfærd, så vi burde satse på at blive verdens bedste land at være iværksætter og selvstændig i, sagde han blandt andet.

Med ved det interimistiske tv-studie på Læskovvej var også Venstres borgmesterkandidater fra Lejre og Køge, henholdsvis Tina Mandrup og Kenn Kristensen. De lagde ikke skjul på, at Dahlin er det helt rigtige valg.

- Så er vi stærkt kørende i Køge-/Lejrekredsen med Morten Dahlin som vores nye folketingskandidat! Jeg var på forhånd stærkt begejstret over, at Morten ønsker vores kreds - og så må jeg bare sige, at med den valgtale, så skal konkurrenterne stå tidligt op! udtaler Tina Mandrup.

Hun nævner, at det gode kommunalpolitiske samarbejde mellem Venstre i Køge og i Lejre nu er forstærket med Morten Dahlin, der ud over at sidde i Folketinget også er en dreven kommunalpolitiker i Greve Kommune.