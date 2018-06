En afgørelse om, hvor mange ledere der skal være på dagtilbudsområdet er sendt tilbage til økonomiudvalget. Arkivfoto: Agnete Vistar

Dagtilbud: Lidt for mange dark horses

Lejre - 08. juni 2018 kl. 09:49 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med afsæt i at tre leder-stillinger ud af fem på pasningsområdet i Lejre er blevet ledige, har politikerne i kommunalbestyrelsen set på, om der skal være færre ledere i en anden struktur. Men sagen er nu sendt tilbage til økonomiudvalget, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Årsagen er, at processen og sagen ikke er ordentligt belyst. Blandt andet har et samarbejdsudvalg ikke været involveret.

Det var Grethe Saabye (K), der foreslog at sende sagen tilbage, også med henvisning til, at det er uklart for politikerne, hvordan ledelsestiden i dag anvendes. Der er, som hun sagde, lidt for mange dark horses i sagen.

Baggrunden for sagen er, at to områdelederes stillinger er blevet ledige. Desuden har Dagplejens leder besluttet at fratræde som leder og gå ned i tid. Der er således lagt op til en justering i strukturen af ledere, da tre forsvinder, og der reelt lige nu kun er to tilbage.

Venstre er interesseret i helt at afskaffe områdeledelses-laget; til gengæld bør ansvaret sendes tilbage til ledere på de enkelte institutioner. Mens SF har et ønske om, at spørgsmålet om antallet af områdeledere skal ind i budgetdiskussionen for 2019.

