Erik Olsen, formand for Dnmarks Naturfredningsforening i Lejre: - Solcelleparker ser ikke kønne ud i landskabet. Foto: Agnete Vistar

DN om solcelleparker: Politikerne må ud af busken

Endnu findes der ingen politisk vedtagne planer om at få anlagt solcelleparker i Lejre Kommune, hverken i den kommende klimaplan, som er i høring, eller i den kommende kommuneplan.

Men med Ryegaards ønske om at få sat tre solcelleparker på landkortet ved Trudsholm, Nr. Hyllinge og Kirke Hyllinge begynder det at trænge sig på at få en udmelding fra Lejres politikere.