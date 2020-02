DN og Lejre på kollisionskurs i fredningssag

Formålet med fredningen af Tempelkrog Nord er at beskytte områdets rige fugleliv imod jagt, at sikre mulighed for at foretage naturpleje inden for det fredede areal samt at sikre offentlighedens adgang i det omfang, at det ikke kolliderer med beskyttelsen af fuglelivet.