DM i træklatring holdes på Ledreborg

Den 11. og 12. september afholder Dansk Træplejeforening DM 2020 i træklatring for mænd og kvinder i Ledreborg Slotspark, for enden af Ledreborg Alle.

Her vil nogle af Danmarks dygtigste træklatrere dyste i fem discipliner om at blive Danmarksmester. Titlen giver adgang til at deltage i EM 2021, hvor Danmark kan stille med tre mandlige deltagere og to kvindelige deltagere.