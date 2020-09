DM i træklatring: En intens konkurrence højt til vejrs

I Ledreborg Slotspark dystes der på livet løs, inden der kan kåres en Danmarksmester. Nummer et, to og tre kommer alle til Europamesterskabet, der fungerer ligesom DM.

- Vi afholder årets mesterskab her på Ledreborg, fordi det er knaldgode forhold. Det er en god aftale, der heller ikke koster foreningen for mange penge. Samtidig får de jo besigtiget deres træer, så det tænker jeg også, at de er glade for. Næste år skal vi afholde VM i København, så det bliver vildt, fortæller Kasper Weitemeyer.