DF-ordfører bifalder stævning af kommune

- Jeg er glad for, at Skorstensfejerlauget nu trækker Lejre Kommune i retten i sagen om forbud mod brændeovne.

- Forbuddet mod skorstene i Lejres lokalplaner for nybyggeri er virkelig et hårdt slag mod en branche, som i forvejen er i knæ, understreger Ole Blickfeldt.

- Årsagen til, at der er så mange følelser i modstanden mod brændeovne er, at mange trænger til undervisning i, hvordan man fyrer. Hvis ikke man gør det rigtigt, generer man mange, og følelserne hos naboerne kommer i kog, siger Ole Blickfeldt og fortsætter:

- Det, som Lejre Kommune bør gøre i stedet for at lave forbud mod skorstene, er at lade husejerne få et besøg af skorstensfejeren uden beregning mod at man får 15-20 minutters undervisning i, hvordan man fyrer i sin brændeovn. Det vil skabe et væsentligt bedre miljø, siger han.