DF klar med kandidaterne

Lejre - 29. september 2021 kl. 09:27 Af Agnete Vistar

Så er Dansk Folkeparti klar med sit hold af kandidater til det kommende kommunalvalg, og det har en pæn kønsfordeling - to kvinder og tre mænd.

Udover spidskandidat Ole Blickfeldt (Hvalsø), som i forvejen sidder i kommunalbestyrelsen, er det en anden kending, Steen Hansen (Hvalsø), der har siddet i kommunalbestyrelsen den seneste valgperiode, samt Lotte Hauritz (Hvalsø), Kurt Kristiansen (Kirke Hyllinge) og Regina de Gijsel (Ejby).

Hvem Ole Blickfeldt vil pege på som borgmester, har han ikke lagt sig fast på:

Vi går med den borgmester, som kan tilbyde flest af vores ønsker. Det handler om, hvor vi kan få mest af Dansk Folkepartis politik igennem, så det handler om indflydelse, siger Ole Blickfeldt.

Partiet er gået i valgforbund med Liberal Alliance.

- Det skyldes, at vi gerne vil gå sammen med et borgerligt prti, som er i vores størrelse-kategori. Vi har ikke lyst til at afgive stemmer til de store partier. derfor har vi haft kontakt med de mindre partier - også De Konservative, men de har lovet De Radikale, som de er gået i valgforbund med, at de ikke går sammen med os, siger Ole Blickfeldt.

- Liberal Alliance kan størrelsesmæssigt hjælpe os, og omvendt, så vi kan få nogle mandater ind tilsammen. Værdimæssigt ligger vi ikke langt fra hinanden, men det er stadig kun et teknisk valgforbund, siger han.

Hvor mange mandater, DF når at få ved kommunalvalget, er svært at spå om. Spørgsmålet er, om de landspolitiske problemer i partiet får en afsmittende effekt. Ole Blickfeldt understreger, at kommunalpolitik og landspolitik ikke nødvendigvis hænger sammen på den måde.

- Jeg har måske ikke stået allerforrest i kommunalbestyrelsen i denne periode, men Dansk Folkeparti har fået et rimeligt ry i Lejre. Vi har et godt samarbejde med de andre partier; vi har ikke været isoleret, siger han.

- Det er vores politik at rette meget fokus på de ældre og på børnelivet - det handler for os om at holde øje med trivsel og ensomhed. Børn får ikke det gode børneliv, hvis de udsættes for mobning og er uden for fællesskabet i børnehave og skole, forklarer Ole Blickfeldt og fortsætter:

- Det er vigtigt at trives; det følger dig helt op til alderdommen. Det gode seniorliv er bundet op på trivsel. Det kan godt være, at vi i Lejre gør meget ud af gode læringsmiljøer, men uden trivsel og kampen mod ensomhed bygger man åp bar jord, understreger han.

Andre afgørende emner for DF bliver natur-genopretning, biodiversitet og grøn strøm.

- Og landsbylivet står os nær. Det er Lejres DNA, fastslår Ole Blickfeldt.