Planen for Rema 1000 på hjørnet af Bentsensvej og Holbækvej. Planen indebærer nedrivning af en række bygninger, herunder en bygning med to små virksomheder. Illustration: Retail Architects

Send til din ven. X Artiklen: Cowi: Oplagt at udvide centerområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cowi: Oplagt at udvide centerområde

Lejre - 16. december 2017 kl. 15:31 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag vedtages Kommuneplan 2017 i Lejre Kommune. Og Lars Thisted, udviklingschef for Rema Etablering, gør nu et sidste forsøg på at bevæge politikerne til at udvide centerområdet i Hvalsø midtby, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Hensigten er, at han kan placere en Rema på hjørnet af Bentsensvej og Holbækvej, hvor der tidligere lå en Fakta. Lars Thisted har bedt rådgivningsfirmaet Cowi om at forholde sig principielt til muligheden for at udvide centerområdet i bymidten i Hvalsø. »Den umiddelbart mest oplagte planlægningsmæssige løsning for at muliggøre etableringen af en yderligere dagligvarebutik på ca. 1.200 m2 i området er en udvidelse af Hvalsø bymidte«, hedder det i en lille rapport fra Cowi.

»En udvidelse af Hvalsø bymidte til at omfatte projektområdet vil netop sikre Hvalsø bymidte et varieret og koncentreret udbud af butikker, og det er muligt, at strækningen fra bymidten til området ved stationen kan blive omdrejningspunkt for flere andre bymidtefunktioner«, hedder det.

Cowi og Lars Thisted undlader at gøre opmærksom på, at etableringen af en Rema på det ønskede sted vil indebære nedrivning af den bygning, der rummer to små virksomheder: en frisørsalon og et solcenter. Argumentet lyder ellers på, at der netop i forvejen ligger serviceerhverv nord for Søtorvets centerområde, og at det derfor er naturligt at udvide centerområdet til et sammenhængende byområde, så der også kan ligge en Rema.

Se også DAGBLADET Roskilde lørdag.