Covid-restriktioner: Lejres kendte restauranter og biografen rammes

- Meget af mødet her i formiddags gik ud på en kraftig opfordring til alle om ikke at krydse kommunegrænser, med mindre det er nødvendigt. Man skal ikke bare køre ud til nabokommunen for at gå i biografen der. Der er også opfordring til kun at tage én ud at handle ad gangen - man bør ikke køre hele familien til Ringsted og ose rundt, for eksempel, forklarer borgmesteren.