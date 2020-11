Covid-19: Nu melder kommunen klarere ud

Det sker efter et forældreoprør med kritik af manglende kommunikation på Kirke Hyllinge Skole. Lejre Kommune oplyser således, at:

»Kommunens corona-krisestab har besluttet, at skoler og dagtilbud fremover også orienterer forældre, når der blandt børn og medarbejdere er smittetilfælde, hvor den smittede ikke har været på skolen/ institutionen i mere end 48 timer forud for testen, og der derfor ikke er tale om, at nogen skal sendes hjem til test. Vi informerer dog ikke, hvis den smittede slet ikke har været på skolen i mindst 14 dage forud for test, da dette ifølge Sundhedsstyrelsen regnes som øvre grænse for inkubationstiden«.